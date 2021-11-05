Свыше 64 тысяч жителей Белгородской области заболели коронавирусом

За минувшие сутки 357 пациентов заболели, а выздоровели – 57. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1936 года рождения и 1948 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1932 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

Среди скончавшихся житель Белгородского района 1938 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2, жительница Белгородского района 1940 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, жительница Волоконовского района 1940 года рождения, проходившая лечение в областной инфекционной больнице.

За это же время 357 пациентов заболели, а выздоровели – 57.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 64230 человек, выздоровели – 53727, умерли – 1336.

Сейчас из 3009-ти госпитализированных 143 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

23957 белгородцев - на самоизоляции, 21170 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 190460 - сняты с самоизоляции.