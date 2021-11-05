До конца года уличное освещение появится на 100 километрах белгородских дорог

В этом году в Белгородской области уличное освещение появится на 100 километрах дорог. На цели выделили 202 миллиона рублей.

Сообщается, что новые линии освещения протяженностью 84,7 км установили уже в тринадцати муниципалитетах. Планируется осветить еще ряд участков: Майский – Добино, Белгород – Ближняя Игуменка, Великомихайловка, Заячье. Хотя работы планировались здесь на 2022 год, завершить их решили к концу этого года.

Соответствующее поручение дал губернатор в связи с поступающими от местных жителей просьбами. Всего дополнительно осветят 15,4 км дорог.

- Первая автомагистраль с ночным освещением в области появилась в 2008 году. Тогда во время реконструкции дороги фонари установили на направлении Белгород – Старый Оскол. Сегодня практически все магистрали, которые выходят на скоростные шоссе, – а это более 700 км дорог – освещаются, - отметили в пресс-службе губернатора и правительства региона.