Белгородские спасатели продезинфицировали свыше 400 объектов

Растворы заправляют в электрические опрыскиватели или воздуходувки в зависимости от площади обрабатываемой территории. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- Накануне специалисты поисково-спасательного отряда управления ГОЧС Белгорода провели санобработку начальной школы - детского сада № 44 на ул. Макаренко, - информирует пресс-служба городской администрации.

Учреждение посещает более 500 детей. На период нерабочих дней здесь организовали работу дежурных групп. Случаев заболеваний ковидом не выявлено, ОРВИ - в пределах нормы.

- Ситуация стабильна благодаря соблюдению требований Роспотребнадзора, - пояснила директор Юлия Базавлук. - Раз в день мы сами проводим дезинфекцию помещений. Один раз в неделю генеральную уборку. Для закрепления результата пригласили специалистов управления ГОЧС.

За последний месяц спасатели областного центра продезинфицировали более 400 объектов. Это учреждения образования, культуры, спорта, транспортной инфраструктуры. Применяют средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Они абсолютно безопасны для людей и животных, не способны повредить какие либо поверхности. Растворы заправляют в электрические опрыскиватели или воздуходувки в зависимости от площади обрабатываемой территории.

- Мы составляем график на месяц вперед, корректируем в зависимости от ситуации и предписаний Роспотребнадзора, - уточнил начальник управления ГОЧС Виктор Баранов. - Как правило, работаем во внеурочное время, когда детей нет в школе или детском саду.