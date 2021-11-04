Белгородский «Салют» вернул лидерство в «Кубке Черноземья»

Единственный гол на 5-й минуте провел Денис Дегтев. Фото со страницы ФК «Салют» в VK.

Напомним, что с нынешнего розыгрыша «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ПФЛ.

Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2022 года. Надежд на дубль «Факела» мало, поэтому если «Салют» с «Авангардом» по итогам 1-го этапа займут места с первого по шестое, то в рамках второго этапа проведут еще два матча. С учетом набранных в этих встречах очков и будет определен обладатель трофея. Если же в финальную пульку в числе лучших шести команд подгруппы выйдет только один клуб из Черноземья, то, соответственно, трофей получит победитель осеннего этапа.

Сегодня в шестом матче турнира «Салют» одолел на своем поле «Факел-М» (1:0). Единственный гол на 5-й минуте провел лучший бомбардир белгородцев Денис Дегтев.

Состав «Салюта»: Цыгулев, Викторов, Мастеров, Крикуненко, Большунов, Малахов (Ивантеев, 86), Дудайти, Канищев (Корнеев, 75), Корольков (Матвевнин, 75), Агеев (Жилмостных, 86), Дегтев (Степанов, 90+).

Таким образом, после этой победы «Салют» вернул лидерство в «Кубке Черноземья». У белгородцев стало девять очков, у «Авангарда» осталось семь, у «Факела-М» - одно.

Следующий матч в рамках турнира состоится весной 2022 года в случае, если куряне по итогам первого этапа турнира займут место не ниже шестого во 2-й подгруппе 3-й группы. Пока они как раз шестые, но впереди еще два тура. Если же «Авангард» финиширует на седьмом месте или ниже, то трофей от «КП» получит «Салют».