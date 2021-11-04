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Здоровье4 ноября 2021 15:47

Еще 355 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем за минувшие сутки в регионе 298 человек вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 63873 человека.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 63873 человека.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жители Старооскольского городского округа 1955 и 1974 годов рождения, житель Валуйского городского округа 1967 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы. Также среди скончавшихся жительница Корочанского района 1949 года рождения. Она проходила лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 355 пациентов заболели, а выздоровели – 298.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 63873 человека, выздоровели – 53670, умерли – 1330.

Сейчас из 2862-х госпитализированных 146 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

23814 белгородцев - на самоизоляции, 21082 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 189048 - сняты с самоизоляции.