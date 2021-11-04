Белгородские волейболисты уверенно победили в Нижневартовске

Следующий матч белгородцы проведут завтра, 5 ноября, в Новосибирске с местным «Локомотивом». Фото с официального сайта ВК «Белогорье».

В пятом туре мужской суперлиги ВК «Белогорье» играл в Нижневартовске с местным клубом «Югра-Самотлор».

Хозяева смогли навязать борьбу наши парням в первой и третьей партиях, что впрочем, никак не отразилось на итоговом счете. 3:0 в пользу в «Белогорья» - 25:23, 25:14, 32:30.

Это первая победа белгородского клуба на чужой площадке в этом розыгрыше.

Самым результативным у нас стал Мохамед Аль Хачдади - 23 очка. Павел Тетюхин и Неманья Петрич набрали по 11 баллов. После этой игры Аль Хачдиди вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата – у него стало 113 очков.

После пяти туров «Белогорье» делит 3-4-е места со столичным «Динамо» (по 11 очков). Лидируют новосибирский «Локомотив» и «Зенит-Казань» (по 15).

Следующий матч ВК «Белогорье» проведет завтра, 5 ноября, в Новосибирске с местным «Локомотивом».