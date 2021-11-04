Белгородец пока на втором месте в рейтинге Народных участковых страны

Полицейский из Старого Оскола претендует на звание Народного участкового-2021. фото: со страницы УМВД России по г. Старому Осколу в соцсети.

Напомним, с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомолки» проходит заключительный этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021». Победителя жители страны выбирают онлайн-голосованием.

Белгородскую область представляет подполковник полиции из Старого Оскола Александр Карапузов. Жители региона его активно поддерживают. Полицейский уже набрал 14530 голосов и пока находится в рейтинге на втором месте, уступаю только конкуренту из Чеченской Республики.

Белгородцы могут помочь земляку выиграть всероссийский конкурс. Для этого необходимо перейти по ссылке и принять участие в онлайн-голосовании >>>.