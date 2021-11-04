В Белгородской области не будут продлевать локдаун

Глава региона сообщил о том, что нерабочие дни в Белгородской области продлевать не будут. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня региональные власти официально сообщили о том, что в Белгородской области продлевать локдаун не будут. Такое решение приняли на основании заключения Роспотребнадзора. Уже 8 ноября предприятия и организации вернутся к обычному режиму работы. Возобновят свою деятельность организации сферы общественного питания, услуг, образования, культуры, спорта, отдыха и развлечений. К обычному графику вернутся и предприятия торговли. С 30 октября по 7 ноября все они закрыты, за исключением магазинов с товарами первой необходимости.

- Будут ограничения для лиц старше 60 лет. Эти люди находятся в самой сложной ситуации в связи с большим риском заболевания и осложнений. Они, конечно, должны остаться дома, если не вакцинированы и не переболели. И работать дома в дистанционном формате, – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В период нерабочих дней функционировать продолжают предприятия непрерывного производства, а также обеспечивающие функционирование областной инфраструктуры и транспорта, и банки. Плановую и экстренную помощь, в том числе стоматологическую, продолжают оказывать медицинские организации. Локдаун продлится в регионе до 7 ноября включительно.

- Эффективны ли ограничительные меры? Могу привести пример. Почти две недели назад в школах объявили каникулы. Сегодня мы видим – уровень заражения коронавирусом, ОРВИ и простудными заболеваниями у детей снизился на 30 процентов. На 15 процентов меньше стали болеть взрослые, - отметил Вячеслав Гладков.