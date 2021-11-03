Дочери Народного участкового Белгородской области: «Ценим каждую минуту, проведенную вместе»

Александр Карапузов с дочками Алиной и Викторией. фото: со страницы УМВД России по г. Старому Осколу.

Напомним, с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» проходит финальный этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2021». Жители страны выберут победителя онлайн-голосованием.

Белгородскую область представляет подполковник полиции из Старого Оскола Александр Карапузов. В органах внутренних лет он служит больше тридцати лет. Двадцать из них полицейский проработал на одном участке.

Под его контролем более 100 улиц и переулков, а на попечении - более 3,5 тысяч жителей. Не раз доводилось выполнять служебные обязанности и вдали от дома. За плечами подполковника полиции четыре командировки в Северо-Кавказский регион.

Белгородцы активно поддержали Александра Карапузова. На сегодняшний день он один из лидеров онлайн-голосования. Больше всего за подполковника полиции болеют, конечно же, близкие. Жена и три красавицы-дочки – его главная опора в жизни. Александр Анатольевич вспоминает, как вернувшись из очередной командировки, прямиком направился в роддом забирать жену с ребенком.

- Я всегда говорю, что нашим женам надо памятники при жизни ставить. Воспитание детей, все заботы о домашнем очаге по большей части ложатся на их плечи. Такой выдержке и терпению может позавидовать любой мужчина. Наверное, этим и сильна наша нация, - говорит полицейский.

Родные знают, что Александр Карапузов нашел свое призвание, и гордятся участковым.

- Папа так редко бывал дома, и это научило нас самостоятельности. Мы помним, что в детстве нам его так не хватало, он был все время занят на службе. Он и сейчас занят. Но это научило нас безграничной любви к нему, мы ценим каждую минуту, проведенную вместе. Папа – настоящий. Он давно победил в своей жизни, но мы ему желаем удачи! – говорят девушки.

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