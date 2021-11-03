В Белгородской области составили больше 100 протоколов за нарушение локдауна

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Белгородской области начал действовать ряд ограничений, согласно которым большая часть организаций и предприятий должна приостановить работу. Исключение составляют те, которые продают не менее 30% товаров первой необходимости.

С начала локдауна в регионе проходят рейды по проверке соблюдения ограничений. По данным властей, на сегодняшний день проверены все предприятия, реализующие непродовольственные товары. Составлено 109 протоколов.

- Рейды продолжаются. У нас есть организации, которые, к сожалению, не соблюдают эти ограничения, и мы будем привлекать их к административной ответственности повторно. Призываю торговые организации подойти к этому вопросу ответственно, так как по решению суда ваша деятельность может быть приостановлена на 90 суток, – отметила замгубернатора – начальник департамента АПК и ВОС региона Юлия Щедрина.

В продовольственных магазинах проходят рейды на предмет дезинфекционных мероприятий. Продолжаются и проверки масочного режима на предприятиях. Только с 25 октября по 2 ноября составлено 613 протоколов и выписано 35 предостережений.

Белгородцам напоминают, что за невыполнение правил при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза ЧС, предусмотрено предупреждение или штраф для граждан – от одной до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.