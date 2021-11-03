В Белгородской области с коронавирусом госпитализированы 2860 человек

За минувшие сутки COVID-19 в регионе выявили еще у 358 человек. К числу выздоровевших за это же время добавились 285 жителей региона. Скончались за день от коронавируса пятеро. По данным оперштаба, это житель Ивнянского района 1936 года рождения, две жительницы Белгорода 1941 года рождения и 1939 года рождения, жительница Чернянского района 1958 года рождения и жительница Волоконовского района.

По данным на 3 ноября, в регионе с COVID-19 госпитализированы 2860 человек. Из них 151 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За всю историю пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 63518 человек. Выздоровели 53372 жителя региона. Умерли 1326 человек.