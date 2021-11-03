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Звезды3 ноября 2021 14:19

«Ночь искусств» в Белгородской области в этом году пройдет в онлайн-формате

Зрителям обещают увлекательные лекции об искусстве, виртуальные экскурсии, мистические истории о городе и многое другое
Анастасия Лемешко
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4 ноября Белгородская область присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году она будет приурочена ко Дню народного единства и пройдет в онлайн-формате. Зрителей познакомят с многообразием культур России: старинными традициями, особенностями быта разных народов, национальными костюмами и блюдами, музыкой и танцами разных регионов страны.

Организаторы обещают увлекательные лекции об искусстве, концерты, виртуальные экскурсии, интерактивные, интеллектуальные и литературные площадки, творческие мастер-классы, мистические истории о Белгороде, музыкальную гостиную, показ документальных и художественных фильмов, танцы и викторины.

- Мероприятия будут проходить в онлайн-формате в группе «Ночь искусств в Белгородской научной библиотеке» социальной сети «ВКонтакте», - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Пользователям соцсетей предлагают поддержать мероприятия, выложив публикации с хэштегами #мывместе, #мыедины и #россияобъединяет.