«Открытие»: новый сервис для удобства заемщиков

Задача - сократить время оформления ипотеки и исключить необходимость посещения офисов. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Сервис запущен при методологической поддержке ДОМ.РФ и Росреестра. И, благодаря совместной работе банка и экосистемы недвижимости «Метр квадратный», уже более 100 электронных закладных зарегистрированы и прошли депозитарный учет.

- Ипотека остается одним из самых востребованных банковских продуктов, но и самым сложным с точки зрения клиента. Новый сервис сделает получение кредита быстрее, проще и удобнее для заемщика, - говорит Нина Крючкова, вице-президент ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В рамках ипотечной сделки банк формирует для клиента необходимый пакет документов, который теперь будет включать и закладную в цифровом виде. Документы подписываются цифровой подписью участников сделки. После этого банк направляет их в Росреестр, который регистрирует ипотеку и выпускает электронную закладную. А на финальном этапе для учета и хранения закладная передается в депозитарий. После погашения кредита банк без участия клиента снимет обременение с залога.

- Переход в «электронику» позволяет сделать процесс осуществления сделок с недвижимостью бесшовным, удобным для нашего главного клиента - человека, - уверена заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.