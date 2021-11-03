Начальник белгородского депздрава рассказал, нужно ли вакцинироваться беременным

Начальник областного депздрава Андрей Иконников в очередной раз обратился к белгородцам с просьбой не пренебрегать мерами безопасности и привиться от коронавируса. Он отметил, что в регионе сейчас достаточно вакцины Спутник V. В скором времени ожидается поставка Спутник лайт. Последняя рекомендуется для повторной вакцинации и иммунизации после болезни ковидом. Для первичной вакцинации она сейчас не используется.

- Вакцинация беременных разрешена после 22 недели. В сети вижу много фейковой информации насчет опасности вакцины для женщин. Ковид — опасная болезнь, наши будущие мамы часто тяжело переносят ее. Необходимо защитить себя и привиться, - отметил Андрей Иконников.

Он также напомнил, что с 1 октября в четвертой поликлинике прививают иностранных граждан – вакцинация платная, для нее необходим паспорт.