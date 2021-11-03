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Общество3 ноября 2021 13:16

В Белгородской области лифты заменили в 48 многоэтажках

Всего в этом году планируется установить 182 подъемника
Анастасия Лемешко
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В Белгородской области завершаются запланированные на этот год работы по замене лифтового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Подъемники заменили уже в 48 многоэтажках.

Необходимо установить кабины еще в четырех домах: двенадцать лифтов заменят в Белгороде, семь – в Старооскольском горокруге.

Всего в 2021 году на замену лифтов в Белгородской области выделили больше 411 миллионов рублей. Из запланированных 182-х установлены уже 163. Все работы обещают завершить до конца года.