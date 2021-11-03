В Белгородской области лифты заменили в 48 многоэтажках

В Белгородской области завершаются запланированные на этот год работы по замене лифтового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Подъемники заменили уже в 48 многоэтажках.

Необходимо установить кабины еще в четырех домах: двенадцать лифтов заменят в Белгороде, семь – в Старооскольском горокруге.

Всего в 2021 году на замену лифтов в Белгородской области выделили больше 411 миллионов рублей. Из запланированных 182-х установлены уже 163. Все работы обещают завершить до конца года.