В Белгороде на борьбу с коронавирусом вышли дезинфекторы

фото: с сайта администрации города Белгорода.

Напомним, с 25 октября в Белгородской области управляющие компании приступили к дезинфекции мест общего пользования. В столице региона продолжается санобработка подъездов многоквартирных домов.

- Дезинфекторы работают в защитных костюмах, масках, перчатках, очках. В первую очередь обрабатывают ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифтов, перила, подоконники – все, к чему прикасаются люди. Обеззараживают также скамейки, детские площадки и места накопления твердых коммунальных отходов, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что применяемые для обработки антибактериальные средства содержат безопасное количество хлора. Расписание работ по дезинфекции размещают на информационных досках в подъездах. Контролируют процесс специалисты областного управления жилнадзора, департамента городского хозяйства и управ.

Глава региона Вячеслав Гладков у себя в соцсети отметил, что некоторые управляющие компании формально подходят к дезинфекции подъездов, детских и спортивных площадок. Напомним, если работа не проводится должным образом, жильцы могут обратиться на «горячую линию» по номеру: 8 (4722) 32-91-86 с девяти утра до шести вечера.