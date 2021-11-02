В Белгородскую область пришли дожди

Ноябрь принес белгородцам дожди. фото: Артем Гребеник.

Ноябрь принес с собой в Белгородскую область дожди. По прогнозам синоптиков, осадки в ближайшее время не прекратятся.

В среду, 3 ноября, в регионе будет облачно, с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью девять-четырнадцать метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от четырех до девяти градусов тепла. Днем – от восьми до тринадцати градусов.

В Белгороде ночью будет плюс семь – плюс девять градусов. Днем плюс одиннадцать – плюс тринадцать градусов.