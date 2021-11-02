«Открытие»: новые возможности «Бизнес-портала»

Кроме того, «Бизнес-портал» пополнился и новыми полезными сервисами и функциями.

Главная новость для бизнес-сообщества: новый простой адрес интренет-банка - bp.open.ru. Важно, что порядок входа, логины и пароли остались прежними.

К примеру, Еще один приятный факт: клиентам ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытия» стали доступны моментальные переводы по номеру карты внутри банка. При этом переводы между картами одной компании, выпущенными банком «Открытие», осуществляются без комиссий и лимитов.

Кроме того, портал пополнился новыми полезными сервисами. теперь можно изменить данные о компании, куда можно дистанционно внести изменения. В разделе «Компания» указаны регистрационные данные (включая ИНН, ОГРН и прочие), основной ОКВЭД, лицензии, контакты, адреса.

В «Бизнес-портале» теперь можно получить онлайн ведомости банковского контроля в Excel и выставить счета контрагентам в иностранной валюте. А в разделе «ВЭД» воспользоваться калькулятором ожидаемого срока репатриации и увидеть дату ожидаемого исполнения обязательств по контракту.

Подробности обновлений - в дайджесте.