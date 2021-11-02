В Белгородской области пенсионерка погибла в водопроводном колодце

Трагедия произошла 21 октября этого года в селе Ломово Корочанского района. В водопроводном колодце на улице Веселая обнаружили тело 72-летней местной жительницы. Выяснилось, что женщина умерла от переохлаждения.

По версии следствия, пенсионерка с ведрами пришла к колонке за водой. Рядом находился люк без крышки, в который женщина и упала. Не сумев выбраться, она умерла от длительного нахождения в холодной воде.

В региональном Следкоме сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

- Следователи устанавливают все обстоятельства гибели пожилой женщины, изучают документацию, касающуюся принадлежности и эксплуатации водопроводного колодца в целях установления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

Санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают до трех лет лишения свободы.