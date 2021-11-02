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Общество2 ноября 2021 15:19

На всех зданиях Белгорода установят одинаковые таблички

Новые адресные аншлаги уже появились на улице 50-летия Белгородской области
Анастасия Лемешко
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фото: с сайта администрации г. Белгорода.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

В ближайшем будущем на всех зданиях Белгорода появятся одинаковые таблички. Об этом сообщает мэрия города. Новые адресные аншлаги уже установили на муниципальных зданиях и многоквартирных домах по улице 50-летия Белгородской области. Сейчас с собственниками жилых домов, объектов торговли и управляющими компаниями проводят разъяснительную работу по поводу необходимости замены табличек.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Адресные аншлаги должные соответствовать современным требованиям городской навигации, одно из которых – единообразие, - объяснил заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии Андрей Синегубов.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

фото: с сайта администрации г. Белгорода.

Типологию адресных табличек администрация города утвердила в 2019 году. В документе указаны размеры, и материал, из которого должны быть изготовлены аншлаги. Сообщается также, что специально для них дизайнерами был разработан уникальный шрифт. Требования к установке прописаны в Правилах благоустройства Белгорода.