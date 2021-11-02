Белгородцу грозит уголовное наказание за превышение пределов необходимой обороны

В валуйский отдел полиции из травматологического отделения центральной районной больницы поступило сообщение о 24-летнем пациенте с колото-резаной раной грудной клетки. Полицейские выяснили, что парень пострадал во время конфликта с приятелем. В совершении преступления подозревают 23-летнего местного жителя.

По предварительным данным, конфликту предшествовали вполне мирные приятельские посиделки. После застолья гость ушел, но потом решил вернуться. В итоге между разгоряченными алкоголем друзьями вспыхнула ссора, переросшая в драку. Хозяин дома, обороняясь, схватил нож и ударил им оппонента в грудь. Осознав случившееся, он сам вызвал скорую.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. 23-летнему подозреваемому грозит до года лишения свободы.