Белгородская область получит на соцконтракты еще 156 миллионов рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в этом году регион получит еще 156 миллионов рублей на реализацию программы социальных контрактов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Принять участие в проекте могут малоимущие семьи или одинокие люди. Их среднедушевой доход не должен превышать установленную в регионе величину прожиточного минимума.

- Социальный контракт помогает белгородцам, попавшим в непростую жизненную ситуацию, получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию, - отметили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Дополнительные средства позволят реализовать полторы тысячи социальных контрактов. До этого в регионе на оказание социальной помощи в рамках соцконтрактов направили более 222 миллионов рублей. Это позволило подписать 2825 контрактов. В итоге постоянное место работы смогли найти 971 человек. На эту меру направили 28,5 миллионов рублей. Еще 459 соглашений было заключено на открытие ИП. На это выделили свыше 102 миллионов рублей.

- Поддержку оказывают и тем, кто хочет организовать или расширить личное подсобное хозяйство. За время реализации программы в Белгородской области в этом году получено 535 контрактов, освоено порядка 52 миллионов рублей. Преодолеть трудную жизненную ситуацию помогли 860 жителям региона, на эту меру направили 39,5 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В следующем году на социальные контракты в регионе планируют выделить 415 миллионов рублей. По прогнозам, поддержку получат около 4 тысяч человек.