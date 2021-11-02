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Общество2 ноября 2021 12:51

Белгородка заплатит сто тысяч штрафа за попытку откупить мужа от ответственности за пьяное вождение

По данным следствия, женщина предложила начальнику районной Госавтоинспекции взятку в 30 тысяч рублей
Анастасия Лемешко
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Суд вынес приговор 31-летней жительнице Яковлевского городского округа за попытку подкупить начальника районной Госавтоинспекции. По данным регионального Следкома, женщина 1 сентября пришла в территориальный отдел полиции и попыталась передать сотруднику ГИБДД взятку в 30 тысяч рублей. Таким образом она надеялась помочь мужу избежать административной ответственности за нетрезвое вождение. Однако полицейский от денег отказался.

Женщину признали виновной в покушении на дачу взятки. Суд приговорил ее к штрафу в сто тысяч рублей.