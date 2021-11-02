Белгородские энергетики проводят мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Экономический эффект от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в филиале ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» за восемь месяцев составил 3,23 млн кВтч, что составляет 83% от плана года и сопоставимо со среднемесячным потреблением Красненского района Белгородской области. Прогнозируемому досрочному выполнению производственных показателей способствует увеличение числа технических мероприятий в сетях 0,4-10 кВ, направленных на снижение энергопотребления и рациональное распределение мощности.

Максимальный объем электроэнергии – 1,9 млн кВтч – филиал сэкономил в результате замены 127 километров провода на перегруженных линиях электропередачи 0,4-10 кВ на провод большего сечения, в том числе СИП (самонесущий изолированный провод), который применяется при реконструкции линий в населенных пунктах.

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