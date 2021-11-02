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Общество2 ноября 2021 10:57

В Белгородской области с коронавирусом госпитализировано 2756 человек

Из них 145 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ
Анастасия Лемешко
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За сутки в Белгородской области коронавирусом заболели 351 человек. Выздоровели 268. Умерли еще шесть человек. Это житель Губкинского городского округа 1949 года рождения, житель Старооскольского городского округа 1957 года рождения, житель Красногвардейского района 1940 года рождения, житель Белгорода 1946 года рождения, жительница Белгорода 1982 года рождения и житель Борисовского района 1958 года рождения.

Госпитализированы, по данным на 2 ноября, 2756 человек. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 145.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 63160 человек. Выздоровели 53087. Умерли 1321.