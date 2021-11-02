Мужчина пожаловался в полицию Белгорода, что его обманули при заказе интим-услуг

В полицию Белгорода с необычным заявлением о мошенничестве обратился 31-летний житель соседнего региона. Он пожаловался, что столкнулся с обманом при заказе интим-услуг.

Мужчина приехал в Белгород в командировку. Полистав вечером Интернет, он решил пригласить девушку. Видимо, тратить время на знакомства было некогда, и житель соседнего региона решил обратиться за платными услугами. Найдя в сети подходящее объявление, он связался с якобы администратором. Сначала мужчину попросили перевести 3000, а потом еще и оплатить страховку. В итоге общая сумма составила 10 тысяч рублей.

Клиент выполнил все условия, но свидания так и не дождался. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Шутка может стоить им пять лет свободы.