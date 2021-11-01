В Старом Осколе пьяный водитель врезался в припаркованные автомобили

Пьяный водитель протаранил в Старом Осколе припаркованные машины. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Инцидент произошел в понедельник, 1 ноября, около пяти часов утра в микрорайоне Лесной Старого Оскола. По предварительным данным, пьяный 32-летний водитель «Лады Приоры», двигаясь по встречной полосе, врезался в четыре припаркованных автомобиля: «Тойота Королла», «Форд Фокус», «Рено Логан» и «Пежо 307».

Автомобили получили механические повреждения, но, к счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили два протокола – за нетрезвое вождение и выезд на встречную полосу в нарушение ПДД. Ему грозит штраф и лишение прав на два года.