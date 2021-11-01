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Здоровье1 ноября 2021 15:03

Более 60 тысяч белгородцев прошли ревакцинацию от COVID-19

Об этом сегодня рассказал начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников
Алексей СЕРГУНИН
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Первым компонентом привито 831 268 человек, полностью завершили вакцинацию 752 495 жителей региона.

Первым компонентом привито 831 268 человек, полностью завершили вакцинацию 752 495 жителей региона.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Более 60 тысяч белгородцев прошли ревакцинацию от COVID-19. Первым компонентом привито 831 268 человек, полностью завершили вакцинацию 752 495 жителей региона. В запасе сегодня около 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Развернуто 3600 коек для пациентов с коронавирусом. Дополнительные места организовали на уже имеющихся ковид-площадках. Загруженность коечного фонда сохраняется на уровне 90 - 95 процентов.

Начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников отметил, что медицинское сообщество региона заинтересовано, чтобы заболеваемость COVID-19 максимально снизилась. В первую очередь, этому способствуют ограничительные меры.

- Мы видим, что за первую неделю каникул больных детей стало значительно меньше, - уточнил Андрей Иконников. - Меры помогли? Помогли! Теперь будем смотреть по взрослым.