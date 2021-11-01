В Белгородской области под колесами грузовика погиб мужчина

Смертельное ДТП произошло в минувшую субботу, 30 октября, около 19 часов 20 минут на 23 километре автодороги «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки» в Волоконовском районе. По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика «Рено Премиум» в составе с полуприцепом «МАЗ 9919» сбил 63-летнего мужчину, который двигался по проезжей части дороги.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что пешеход погиб. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия.