От Хадиджы до Шахзода: в белгородском ЗАГСе назвали самые редкие имена 2021 года

- В белгородском ЗАГСе рассказали про самые популярные мужские и женские имена в 2021 году, - информирует пресс-служба городской администрации.

Продолжают лидировать в списке имен для новорожденных Михаил и София. Второе по популярности мужское имя - Александр, женское - Алиса.

В список редких имен для девочек в этом году попали Ариэлла, Армине, Асель, Джейн Шарлотта, Джихан, Дэя, Забава, Замзам, Микасса, Нанэ, София Ирис, Умамат, Фрейя Владислава, Хадиджа.

Среди самых редких мужских имен Шахзод, Абубакр, Борис, Валентин, Дамиан, Дан, Добрыня, Имран, Лука, Майяс, Михей, Остап, Раван, Радмир.