Еще 346 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Сейчас из 2854-х госпитализированных 146 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это две жительницы Старооскольского городского округа 1946 года рождения и 1936 года рождения. Они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

Также среди скончавшихся жительница Белгорода 1949 года рождения и житель Белгорода 1938 года рождения, проходившие лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 346 пациентов заболели, а выздоровели – 24.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 62809 человек, выздоровели – 52819, умерли – 1315.

Сейчас из 2854-х госпитализированных 146 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

22564 белгородца - на самоизоляции, 20954 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 185657 - сняты с самоизоляции.