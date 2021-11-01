Полицейский из Белгородской области борется за звание Народного участкового страны

Старооскольцы отзываются о своем участковом как о человеке добром, но справедливом. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

С 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды» проходит финальное голосование за участников всероссийской конкурса «Народный участковый – 2021». Белгородскую область в этом году представляет подполковник полиции из Старого Оскола Александр Карапузов.

Он уже больше тридцати лет носит погоны и всю свою жизнь проработал на земле. Участковый пользуется заслуженным авторитетом и уважением у местных жителей. Для них он «Дядя Саша», который всегда откликнется и поможет.

- Безотказный, честный и справедливый, - говорят о нем старооскольцы.

Под контролем полицейского более 100 улиц и переулков, а на попечении - более 3,5 тысяч жителей, большинство из которых Александр Анатольевич знает по имени. На одном участке он проработал уже два десятка лет. Мальчишки, которым дядя Саша в детстве помогал чинить велосипед, за это время успели вырасти на его глазах.

По долгу службы участковому приходится общаться с разными людьми. Александр Карапузов и одиноких старушек не обделяет вниманием, и, если надо, знает, как найти подход к закоренелому криминальному контингенту. Двадцать лет назад, когда он только пришел работать в слободу Стрелецкую, оперативная обстановка была непростая. Лихие 90-е…В старооскольском УМВД вспоминают, как проницательность Александра Карапузова и его умение общаться с людьми однажды помогли раскрыть серьезное преступление.

- Много лет назад в слободе была жестоко убита женщина. Подозрения пали на уголовника «со стажем», но тот выдвигал все новые и новые версии своей непричастности к убийству, а потом и вовсе замолчал. Ни оперативники, ни руководство криминальной милиции не могли наладить контакт с единственным подозреваемым. И тогда мужчина сказал: «Буду говорить только со своим участковым». Уже спустя час злоумышленник рассказывал, почему убил женщину, а потом показал, как совершил преступление и где спрятал орудие убийства, - рассказали коллеги Александра Карапузова.

По словам сослуживцев, человек он скромный, а решения всегда принимает по закону и по справедливости.

Поддержать участкового могут все желающие. Для этого необходимо перейти по ссылке на страницу онлайн-голосования >>>.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Народный участковый Белгородчины 30 лет работает на земле, четыре раз был в командировках на Северном Кавказе и снялся в клипе на песню «Любэ». Читать далее >>>

Участник конкурса «Народный участковый - 2021» Александр Карапузов: «Служить надо так, чтобы не стыдно было перед дедами и прадедами». Читать далее >>>