Делегация Росздравнадзора посетила Белгородскую область

Минздрав РФ мониторит ситуацию по всем 85 субъектам. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Представители Федеральной службы Росздравнадзора во главе с заместителем руководителя службы Ириной Серегиной посетили регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

- Минздрав РФ мониторит ситуацию по всем 85 субъектам, - пояснила Ирина Серегина. - По Белгородской области сегодня показатели заболеваемости и летальности не превышают среднероссийские. Тем не менее, с середины сентября в регионе идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Поэтому хотелось бы обратиться к жителям Белгородской области, что, безусловно, вакцинация – это один из путей того, как мы сможем коронавирусную инфекцию приостановить.

Федеральным экспертам рассказали о проектах, которые вводятся в области для разрыва цепочек заболеваемости. Белгородские медучреждения ввели электронные рецепты и возможность закрытия больничных в электронном виде. Ограничительные меры позволили снизить нагрузку на поликлинические отделения.

Представители Росздравнадзора посетили стационар ковидного госпиталя на базе городской больницы № 2 города Белгорода, областную станцию скорой медицинской помощи и центр амбулаторной помощи больным с COVID-19 на одной из площадок городской поликлиники. Подобные центры, отметили специалисты, прописаны нормативными документами Минздрава и рекомендуются к созданию в субъектах.

По итогам визита федеральных экспертов Белгородская область получит методическую помощь в выработке правильных решений, которые остановят прирост числа новых случаев заболевания на территории региона. В текущей эпидситуации для системы здравоохранения области консультации федеральных экспертов очень важны.