В Белгородской области дополнительно оборудуют кислородом свыше 600 коек

Уже на следующей неделе первые 40 единиц направят в белгородскую городскую больницу №2. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сегодня в рамках еженедельного совещания заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, региональный бюджет выделил средства на закупку 628 мобильных кислородных концентраторов для лечебных учреждений.

Прибор «выжимает» кислород из воздуха и подает его пациенту в концентрированном виде.

Уже на следующей неделе первые 40 единиц направят в белгородскую городскую больницу №2. Поэтапно в течение ноября приборами оснастят инфекционную, детскую областную, Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского и ряд ЦРБ.