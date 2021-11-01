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Здоровье1 ноября 2021 10:23

В Белгородской области дополнительно оборудуют кислородом свыше 600 коек

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
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Уже на следующей неделе первые 40 единиц направят в белгородскую городскую больницу №2.

Уже на следующей неделе первые 40 единиц направят в белгородскую городскую больницу №2.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сегодня в рамках еженедельного совещания заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, региональный бюджет выделил средства на закупку 628 мобильных кислородных концентраторов для лечебных учреждений.

Прибор «выжимает» кислород из воздуха и подает его пациенту в концентрированном виде.

Уже на следующей неделе первые 40 единиц направят в белгородскую городскую больницу №2. Поэтапно в течение ноября приборами оснастят инфекционную, детскую областную, Старооскольскую окружную больницу Святителя Луки Крымского и ряд ЦРБ.