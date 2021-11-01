На приобретение спецтехники из областного бюджета направлено 102,67 миллиона рублей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде парк спецтехники готов к зиме. Такое заключение сделала специальная комиссия с участием представителей ГИБДД, МЧС, Гостехнадзора.

От снега коммунальщикам предстоит ежедневно убирать 571 километр дорожной сети и 6593 тысяч квадратных метров городской территории. Помогать в этом будет 131 единица техники. Это 49 коммунальных дорожных машин, 24 самосвала, 20 погрузчиков, 24 трактора, а также грейдеры, экскаваторы, бульдозеры.

- В настоящий момент завершены текущие ремонты, проведено плановое ТО, закуплены расходные материалы. Вся техника приведена в 100-процентную готовность, - заверил генеральный директор управления «Белгорблагоустройство» Максим Арабинский.

На днях автопарк службы пополнила новая техника. Еще шесть машин поступит к концу декабря. На приобретение спецтехники из областного бюджета направлено 102,67 миллиона рублей.

В числе новинок - трактор для заливки и полировки ледового катка, а также комплекс для приготовления соляного раствора. Его добавляют в песок при посыпке тротуаров и дорог. Это поможет коммунальщикам быстрее и эффективнее бороться с гололедицей.

С учетом опыта прошлого года сейчас вносятся изменения в план совместных действий коммунальных и экстренных служб во время непогоды (снежной бури, ледяного дождя).

- Бывают случаи, когда ледяной дождь или буря начинаются непрогнозируемо, - отметил начальник МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Виктор Баранов. - Как правило, это ночное время. Мы обязаны оперативно реагировать на негативные явления природы. Это в первую очередь мониторинг обстановки, оперативная отправка расчетов техники на уборку дорог. Главное - избежать роста ДПТ, нарушения условий жизнеобеспечения.