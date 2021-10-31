Белгородские гандболисты во второй раз разгромили астраханцев

13 и 14 ноября белгородцы сыграют в Ростове с местным «ДГТУ-Лидер». Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Сегодня белгородский «Технолог-Спартак» одержал вторую кряду победу в рамках чемпионата России в высшей лиге по гандболу.

Если накануне наши земляки одолели астраханский «Динамо-СШОР» с перевесом в десять очков, то сегодня почти два раза улучшили вчерашний результат. 17:6 в первом тайме и 22:15 – во втором. По сумме – 39:21.

Самыми результативными у хозяев стали Дмитрий Симонов и Никита Дугушкин, набравшие по семь очков.

Таким образом, после шести матчей в активе белгородцев пять очков и промежуточное пятое место в таблице. Отставание от лидирующего «ВГТУ-Воронеж» составляет шесть баллов.

Теперь 13 и 14 ноября белгородцы сыграют в Ростове с местным «ДГТУ-Лидер».