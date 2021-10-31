Белгородский «Салют» проиграл в Курске, уступив лидерство в «Кубке Черноземья»

После этой победы «Авангард» вышел в промежуточные лидеры «Кубка Черноземья». Фото со страницы ФК «Салют» в VK.

Напомним, что с нынешнего розыгрыша «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ПФЛ.

Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2022 года. Надежд на дубль «Факела» мало, поэтому если «Салют» с «Авангардом» по итогам 1-го этапа займут места с первого по шестое, то в рамках второго этапа проведут еще два матча. С учетом набранных в этих встречах очков и будет определен обладатель трофея. Если же в финальную пульку в числе лучших шести команд подгруппы выйдет только один клуб из Черноземья, то, соответственно, трофей получит победитель осеннего этапа.

Сегодня в пятом матче турнира «Салют» проиграл в Курске местному «Авангарду» - 0:1. На 62-й минуте Амир Мохаммад провел единственный гол.

«Салют»: Ковалев, Олишевский, Мастеров, Крикуненко, Корольков, Агеев (Жилмостных, 81), Малахов (Ивантеев, 88), Дудайти, Большунов, Дегтев, Канищев (Матвевнин, 81).

Таким образом, после этой победы «Авангард» вышел в промежуточные лидеры «Кубка Черноземья». У курян стало семь очков, у «Салюта» осталось шесть, у «Факела-М» - одно.

Но при этом белгородцы и воронежцы провели на одну игру меньше.

Следующий матч в рамках турнира состоится 4 ноября в Белгороде, где «Салют» примет «Факел-М».