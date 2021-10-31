В первые дни ноября в детсадах Белгорода будет работать 89 дежурных групп

Дежурные группы будут работать с 1 по 3 ноября. фото: с сайта администрации города Белгорода.

С 1 по 3 ноября в детских садах областного центра будет работать 89 дежурных групп. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Белгорода.

Всего посещать дежурные группы будут около шестисот малышей. Родители этих ребятишек трудятся в организациях и учреждениях, которые в период объявленных нерабочих дней продолжат функционировать.

По данным мэрии, в каждом детском саду были проведены опросы. Это позволило оценить необходимость в организации дежурных групп, а также скорректировать заказы на продукты питания.