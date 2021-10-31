За девять месяцев в Белгородской области от отравления наркотиками умерли 35 человек

По данным Управления МВД России по Белгородской области, с начала года в Белгородской области выявлено 915 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из них 621 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъято 512 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

За это же время в регионе зарегистрировано 35 фактов отравления наркотиками со смертельным исходом. По данным полиции, среди умерших нет несовершеннолетних, как и среди состоящих на учете с диагнозом «наркомания».

Для привлечения внимания населения к проблеме наркотиков в регионе провели акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Она включала ряд профилактических мероприятий, в том числе в учебных учреждениях. Внимание уделили и работе с иностранными студентами.

По информации УМВД, с 2018 года в Белгородской области в причастности к незаконному обороту наркотиков уличили 22 студента высших учебных учреждений. За девять месяцев этого года иностранцы и лица без гражданства совершили 71 преступление этой категории. Среди задержанных в 2021 году – двое студентов-иностранцев.

Во время профилактических бесед полицейские напомнили молодежи о последствиях употребления запрещенных веществ, отметив, что легких наркотиков не бывает. Все они губительны для организма. Даже разовое употребление в будущем может привести к проблемам с трудоустройством, поступлением в учебные учреждения и получением водительских прав. За преступления этой категории предусмотрено серьезное наказание. К примеру, за сбыт крупной партии – до двадцати лет лишения свободы.

Внимание обратили и на то, что иностранцам за правонарушения, связанные с наркотиками, могут закрыть въезд в страну. Полицейские просят белгородцев не быть равнодушными к проблемам наркомании и сообщать о потребителях и тех, кто распространяет запрещенные вещества по номеру 02 или на телефон доверия УМВД - 352-033.