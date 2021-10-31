С начала года почти 10 тысяч белгородцев получили первые водительские права

За девять месяцев этого года регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД провели почти 111 тысяч операций по регистрации транспортных средств. Первые водительские удостоверения получили около десяти тысяч белгородцев. Еще более 35,5 тысяч обменяли права в связи с окончанием срока действия.

Кроме того, сотрудники региональной Госавтоинспекции произвели 378 операций по обмену иностранных водительских удостоверений, а также выдали 225 международных водительских удостоверений.

По данным ведомства, большая часть жителей региона, обратившихся за госуслугами в ГИБДД, предпочла сделать это в электронном виде. Такой возможностью воспользовались около 70% белгородцев. Напомним, сайт госуслуг удобен тем, что подать заявление через него можно в любое время, не выходя из дома. Он позволяет в личном кабинете отслеживать ход его рассмотрения, а также избежать живых очередей. Кроме того, для пользователей интернет-портала предусмотрена 30% скидка на оплату госпошлины по ряду направлений.