С начала каникул заболеваемость среди белгородских детей сократилась на треть

Глава региона рассказал о первых итогах ограничительных мер. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о первых итогах ограничительных мер. Напомним, неделю назад школьников отправили на досрочные осенние каникулы. За это время число тех, кто лечится амбулаторно, уменьшилось с 366 до 230. В детском ковидном госпитале, рассчитанном на 50 коек, занято сейчас 36 мест.

- Итого, почти на треть сократилась заболеваемость среди детей. Ограничительные меры, безусловно, очень сильный, главный инструмент, который позволит нам сбить волну заболеваний, - сообщил Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

Он также призвал белгородцев поберечься и в нерабочие дни по возможности оставаться дома.

- Не очень комфортно, что большое количество услуг сейчас будут недоступны, но время можно интересно и с пользой провести в кругу семьи, - отметил Вячеслав Гладков.