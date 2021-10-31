За минувшие сутки в Белгородской области COVID-19 подтвердился у 344 человек. К числу выздоровевших добавились 48 жителей региона. Скончались еще пять пациентов с коронавирусом. Это жительница Губкинского городского округа 1935 года рождения, жительница Валуйского городского округа 1954 года рождения, житель Грайворонского городского округа 1937 года рождения, жительница Белгорода 1944 года рождения и житель Липецкой области 1963 года рождения.

С начала пандемии в Белгородской области заболели коронавирусом 62463 человека. Выздоровели 52795. Умерли 1311.

Сейчас госпитализировано 2772 пациента с COVID-19. Из них 150 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.