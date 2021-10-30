Строительство инфекционных центров в Белгородской области будет вестись круглосуточно

На объекте задействованы больше тридцати единиц техники. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, к середине декабря в регионе планируют открыть два инфекционных центра. Один - в районе Белгорода, другой – в Старооскольском городском округе. Ранее сообщалось, что в них оборудуют 700 коек. Опыт строительства быстровозводимых объектов переняли у Башкортостана. На строительство инфекционных центров в Белгородской области направят 5 миллиардов рублей.

Глава региона Вячеслав Гладков в очередной раз побывал на стройплощадке под Белгородом. Сообщается, что здесь задействованы больше тридцати единиц техники. Восемьдесят человек трудятся в три смены.

- Работы ведутся интенсивно – это хорошо. В начале следующей недели начнем заливать бетон. А техника перейдет на вторую площадку в Старый Оскол, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

На строительной площадке выставляют временное освещение. Это позволит вести работы круглосуточно.