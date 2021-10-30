Из-за коронавируса перенесены еще два матча МХК «Белгород»

Матчи МХК «Белгород» – ХК «Россошь» переносятся на 13 – 14 ноября. Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

В связи с отменой массовых физкультурных, спортивных мероприятий на территории нашего региона в период с 30 октября по 7 ноября матчи МХК «Белгород» – ХК «Россошь» переносятся на 13 – 14 ноября. Отметим, что игры должны были пройти 7 – 8 ноября на «Оранжевом льду».

Это уже второй сдвиг матчей с участием белгородских хоккеистов в этом розыгрыше НМХЛ. Ранее были перенесены на более поздний срок гостевые встречи с «АКМ-Юниор» в связи со вспышкой коронавирусной инфекции у команды из Тульской области. Новые даты игр будут опубликованы позднее.

Что касается грядущих матчей с клубом из райцентра Воронежской области, то вход на трибуны разрешен строго в масках и при наличии:

QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации;

либо справки о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (с момента выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев);

либо отрицательного ПЦР-тест (с момента прохождения исследования прошло не более 72 часов).