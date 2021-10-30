Белгородские гандболисты одержали первую победу в сезоне

Самыми результативными у хозяев стали Дмитрий Симонов (шесть очков) и Игорь Неклюдов (пять). Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Сегодня белгородский «Технолог-Спартак» одержал первую победу в рамках чемпионата России в высшей лиге по гандболу.

После всего одного набранного очка из восьми возможных белгородцы не могли проигрывать промежуточному аутсайдеру – астраханскому «Динамо-СШОР», хотя и сами расположились неподалеку.

В итоге первая победа получилась безоговорочной. К перерыву белгородцы добились комфортного перевеса в десять очков – 19:9. Именно с такой разницей в итоге завершилась встреча – 36:26 в пользу «Технолог-Спартака».

Самыми результативными у хозяев стали Дмитрий Симонов (шесть очков) и Игорь Неклюдов (пять).

Таким образом, после пяти матчей в активе белгородцев три очка и промежуточное пятое место в таблице.

Завтра, 31 октября, «Технолог-Спартак» проведет повторный домашний матч с «Динамо-СШОР». Начало в 15:00.