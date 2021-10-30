В Белгородскую область едет делегация Росздравнадзора

В воскресенье, 31 октября, в Белгородскую область прибудут специалисты Федеральной службы Росздравнадзора. Такое поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. О приезде делегации на своей странице в соцсети рассказал глава регионального депздрава Андрей Иконников. Делегация окажет белгородским медикам методическую поддержку и проверит качество организации помощи больным COVID-19.

По словам Андрея Иконникова, сотрудники Росздравнадзора оценят меры, которые были предприняты в регионе для предотвращения распространения коронавирусной инфекции:

- массовую вакцинацию и ревакцинацию,

- меры, предпринятые для разрыва цепочки заболеваний – введение электронных рецептов, возможность закрытия больничных в электронном виде и ограничительные меры;

- организацию амбулаторного ковид-центра, линию 122, которая позволила снизить нагрузку на поликлинические отделения,

- строительство быстровозводимых инфекционных центров.

- Опыт коллег позволит оценить предпринятые нами меры и введенные практики, разработать методические рекомендации и вместе выработать пути решения текущих проблем, - написал Андрей Иконников на своей странице в соцсети.