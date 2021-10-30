В Белгородской области с коронавирусом госпитализированы 2662 человека

По данным на 30 октября, за сутки в Белгородской области коронавирусом заболели еще 340 человек. За всю историю пандемии COVID-19 заразились 62119. Выздоровели за день 235 человек, за все время - 52747.

Скончались за сутки еще шестеро: житель Старооскольского городского округа 1957 года рождения, двое жителей Губкинского городского округа – мужчина и женщина 1941 и 1930 годов рождения, жительница Белгорода 1936 года рождения, жительница Красногвардейского района 1938 года рождения, а также житель Курской области. За время пандемии в регионе от коронавируса умерли 1306 человек.

В больницах с COVID-19 сейчас лежат 2662 человека. Из них 155 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.