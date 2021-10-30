Под Белгородом находящийся в федеральном розыске водитель устроил гонки с ДПС

По данным полиции, пытавшийся скрыться водитель отказался от медосвидетельствования. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Ночью 30 октября около 01 часа 45 минут несколько экипажей ДПС преследовали нарушителя. Подозрительную «Дэу Нексию» сотрудники отдельного батальона заметили на улице Губкина в областном центре. По предварительным данным, при виде полицейских водитель увеличил скорость и продолжил движения. Требования остановиться он игнорировал и, пытаясь скрыться, грубо нарушал ПДД. На помощь преследующим нарушителя автоинспекторам пришли еще несколько экипажей ДПС.

Водителя задержали в селе Таврово Белгородского района. Выяснилось, что за рулем находится 30-летний нигде не работающий житель Хабаровского края, временно обосновавшийся в поселке Новосадовый. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, у мужчины имелись признаки опьянения, но проходить освидетельствование он отказался. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что лихач уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за рецидив пьяной езды и находится в федеральном розыске за угон.

Сотрудники ДПС составили в отношении водителя в общей сложности 27 протоколов: за отказ от медосвидетельствования, шестнадцать материалов - за проезд на запрещающий сигнал светофора, восемь – за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД, а также протоколы за езду без прав и управлением незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством.

Сейчас задержанный находится в белгородском районном отделе полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.