Банк «Открытие» профинансировал проект ГК «Отрада»

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ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» установил Группе лимит на сумму 2,9 миллиарда рублей, включая рефинансирование ранее взятых кредитных средств. Цель - строительство центра искусственного осеменения и расширение земельного банка компании.

Выделенные средства предполагается направить, в частности, на строительство второй очереди селекционно-генетического центра в Липецкой области, рассчитанного на 250 хряков производителей. Стоит отметить, что ферма заемщика является одной из четырех ферм, составляющих глобальную мультипликационную систему PIC-Mollevang, таким образом, производимые ей животные находятся на вершине генетической пирамиды.