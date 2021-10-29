Центральное водоснабжение станет доступнее для белгородцев

На сегодня в Щетиновке работы выполнены на 40 процентов, в Малиновке и Журавлевке – на 80 процентов, в селах Устинка и Лозовое практически завершены. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.

- Центральное водоснабжение станет доступнее для жителей Белгородского района, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

На сегодня в Щетиновке они выполнены на 40 процентов, в Малиновке и Журавлевке – на 80 процентов, в селах Устинка и Лозовое практически завершены. Общий объем финансирования проекта в муниципалитете составил более 278 миллионов рублей.

Жители свыше 1000 жилых домов в этих населенных пунктах смогут уже в этом году подключиться к централизованной системе водоснабжения.